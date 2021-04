Bourse de Bruxelles - Les marchés attendent prudemment les annonces de la FED

Elia (89,65) et Aperam (44,21) cédaient 0,6 et 0,2 pc alors que Umicore (50,96) gagnait 1,1 pc. Solvay (107,20) était positive de 1 pc contrairement à UCB (78,76) qui reculait de 0,5 pc, arGEN-X (238,50) et Galapagos (65,63) abandonnant 0,5 et 2 pc. Colruyt (49,53) remontait de 0,8 pc, ce que perdait Ahold Delhaize (22,42).

Hors indice, les résultats de Ontex (10,20) faisaient plonger le titre de 7,5 pc, écart ramené à 0,8 pc. Ekopak (18,30) et CFE (86,40) progressaient de 1,7 et 1,2 pc, Econocom (3,39) et Recticel (13,12) remontant de 1,6 et 1,2 pc. Hyloris (13,30) et Asit (0,49) étaient enfin positives de 4,7 et 2,7 pc, Nyxoah (19,48) et Bone Therapeutics (2,60) gagnant 2 et 1,3 pc alors que IBA (17,46) reperdait 1,2 pc.