Une amorce de reprise, mais sous perfusion, estime l'UWE

La crainte d'une rechute significative s'éloigne, mais on est encore loin d'imaginer retrouver les niveaux d'avant-crise. Les autorités politiques régionales disposent de leviers importants pour atténuer les ralentissements et amplifier les reprises. Parmi ces leviers, la Wallonie abat une carte importante avec Get Up Wallonia, son dernier joker pour entamer les réformes structurelles, dont notre région a tant besoin, peut-on aussi lire dans le communiqué.

Malgré des indicateurs prometteurs, les incertitudes sont encore nombreuses, qu'il s'agisse de l'évolution de la pandémie, de l'avancée des campagnes de vaccination ou encore des pressions inflationnistes, estime l'UWE. L'enjeu immédiat pour l'économie wallonne, poursuit-elle, est de mettre tout en œuvre pour favoriser la reprise des entreprises, sans les acculer avec de nombreuses contraintes administratives et, parallèlement, de s'atteler sans délai aux causes structurelles, après avoir mis l'accent sur celles liées à la conjoncture.