Les accidents du travail en baisse de 14% sur cinq ans dans le secteur de la construction

En 2014, 10.369 accidents de ce type ont eu lieu dans le secteur de la construction (68.988 tous secteurs confondus). Fedris en a recensé 8.899 en 2019 (68.231 tous secteurs confondus). Si les chiffres du secteur de la construction sont en baisse constante année après année, ce n'est pas le cas dans le calcul portant sur l'ensemble des secteurs avec, par exemple, une remontée de 4% entre 2015 et 2016.

L'évolution du nombre d'accidents ayant entraîné la mort suit cette dernière tendance tant pour la construction seule que pour le reste des secteurs. En 2019 néanmoins, 9 accidents ayant entraîné la mort ont eu lieu dans le secteur de la construction contre 16 en 2014. Dans les autres milieux, il y a eu 57 accidents funestes en 2019 contre 59 en 2014.

Afin de faire baisser le nombre d'accidents, la Confédération construction a lancé la campagne de sensibilisation Safety My Priority en 2019. Cette campagne insiste sur l'importance de la sécurité sur, depuis, et vers les chantiers, pour tous les entrepreneurs de la construction. Un magazine et un site internet y sont également dédiés, et les entrepreneurs ont ainsi la possibilité de signer une charte par laquelle ils s'engagent à donner la priorité absolue à la sécurité sur tous les chantiers et pour toutes les activités, ainsi qu'à un comportement sûr, tant de la part de leur propre personnel que de leurs sous-traitants ou de leurs partenaires. Entre-temps, 2.500 entreprises de construction ont signé cette charte.