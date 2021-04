Volvo Gand augmente sa production de camions et recherche 350 travailleurs supplémentaires

"L'augmentation du volume de transport, principalement due à l'accroissement du commerce électronique, est positive pour nos clients et signifie qu'ils renouvellent et étendent leur flotte pour répondre à la demande accrue", explique Koen Knippenberg, directeur du site. "En raison du succès des nouveaux modèles et de la demande accrue de camions, les commandes sont, pour ainsi dire, difficiles à suivre. Afin de répondre à cette demande accrue de nos clients, nous allons augmenter la production."

Pour pouvoir augmenter sa production, l'entreprise va donc engager du personnel supplémentaire et se mettre à la recherche de 350 travailleurs supplémentaires.