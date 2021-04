Spotify annonce un rare bénéfice net au 1T et atteint 158 millions d'abonnés

Fin mars, le nombre d'utilisateurs a atteint un total de 356 millions, avec une hausse de 21% du nombre d'abonnés payants sur un an, à 158 millions, dans la fourchette haute des prévisions du groupe et proche des attentes des analystes.

Au premier trimestre, Spotify est passé dans le vert avec un petit bénéfice net de 23 millions d'euros, contre une perte de 145 millions un an plus tôt, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 16% sur un an, à 2,15 milliards d'euros, indique la plateforme audio dans son rapport trimestriel.