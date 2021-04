Le laboratoire GSK plombé par la pandémie au 1er trimestre

Son bénéfice net est tombé à 1,1 milliard de livres, sous l'effet d'une chute de 18% à 7,4 milliards de livres de son chiffre d'affaires, selon un communiqué.

Le laboratoire, qui n'a pas encore pu mettre sur le marché de vaccin contre le Covid-19, a paradoxalement souffert de la pandémie, alors que la demande de produits et services médicaux a bondi depuis un an, et tiré le bilan de nombreux concurrents.