Ebro (Panzani, Lustucru): bénéfice net en hausse mais ventes en baisse au 1T

Les ventes ont bénéficié du "bon comportement des marques et d'une plus forte consommation à domicile, sous l'influence des confinements ponctuels, restrictions de capacité et d'horaires dans la restauration, limitation de déplacements etc", précise le groupe.

La division pâtes a vu ses ventes baisser de 4,5% par rapport au premier trimestre 2021, mais augmenter de près de 10% par rapport aux trois premiers mois de 2019.

Les ventes de riz ont baissé de 12,5% sur un an, mais progressé de 4,2% par rapport à 2019.

Ebro explique être confronté à une hausse du coût des matières premières, aussi bien pour le riz que pour les pâtes, due notamment à la hausse du coût des transports maritimes provoquée par la pandémie.

En 2020, le groupe avait vu ses profits grimper de 36% grâce à la hausse des achats de pâtes et de riz provoquée par la hausse des confinements à travers le monde.