SD Worx étend ses activités en Scandinavie

"C'est une opportunité unique pour SD Worx d'entrer sur le marché scandinave", a déclaré le CEO Kobe Verdonck. Il souligne que la direction actuelle d'Aditro restera à bord.

L'entreprise suédoise compte plus de 600 personnes et a près de 1.200 clients dont Ikea, KMPG, Saab et Volvo. En 2020, elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 614,5 millions de couronnes suédoises, soit plus de 60 millions d'euros. Aditro affirme avoir "une part de marché de premier plan" en Suède, en Norvège et en Finlande. Elle est également active en Estonie.

SD Worx et Aditro avaient fondé en 2010 la Payroll Services Alliance pour offrir aux multinationales un service RH harmonisé.