Le groupe Kinepolis a accueilli moins d'un million de visiteurs au premier trimestre

Cette fréquentation faible s'explique par les mesures sanitaires prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Au cours du premier trimestre de l'année, seuls les cinémas américains MJR du groupe et quelques complexes espagnols ont pu ouvrir à temps plein. En Belgique, les salles obscures sont restées fermées, comme aux Pays-Bas, en France et en Suisse. Au Canada, seuls deux à cinq complexes Landmark, sur plus d'une quarantaine, étaient ouverts pendant les trois premiers mois de l'année.

Dans les cinémas ouverts, la fréquentation s'élevait à 25 à 30% du nombre de visiteurs en situation pré-Covid, "ce qui est plutôt encourageant au vu du manque de contenu et des mesures de sécurité strictes", estime Kinepolis.