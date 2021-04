Unilever: le chiffre d'affaires s'effrite au premier trimestre

Le géant de l'agroalimentaire et des produits d'hygiène Unilever a publié jeudi un chiffre d'affaires en légère baisse de 0,9% sur un an au premier trimestre, à 12,3 milliards d'euros, à cause notamment d'un effet de change négatif.