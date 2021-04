Umicore a déjà un accord pour racheter 100 maisons près de son usine de Hoboken

Umicore est en discussion avec les résidents afin d'acquérir, sur une base volontaire, les maisons les plus proches de son usine de recyclage de Hoboken (Anvers). Cela a d'ores et déjà permis de conclure un accord pour l'achat de près de 100 maisons, indique l'entreprise jeudi. L'objectif est de créer une zone verte pour protéger les résidents, et principalement les enfants, des concentrations de métaux lourds.