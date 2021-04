La charge fiscale a fortement diminué dans les pays de l'OCDE en 2020

L'édition 2021 de l'étude "Les impôts sur les salaires" met en évidence "la baisse sans précédent du coin fiscal" dans la plupart des 37 pays de l'OCDE, que l'Organisation de coopération et de développement économiques définit comme le total des impôts sur le revenu et cotisations sociales, diminué des prestations sociales, et exprimé en pourcentage des coûts de main-d'œuvre pour un salarié moyen.

En 2020, cette charge fiscale a fortement diminué pour les trois catégories de foyers étudiées: les parents isolés, les travailleurs célibataires et les couples avec deux enfants disposant d'un seul salaire.