Caterpillar profite d'une demande en hausse au premier trimestre

Ses bénéfices ont dans le même temps bondi de 62%, sous l'effet d'une demande accrue des utilisateurs finaux et d'une reconstitution des stocks.

La division construction de Caterpillar a connu la plus forte progression du chiffre d'affaires du groupe, de 27%, à 5,5 milliards de dollars.

"Nous sommes encouragés par une amélioration des conditions en bout de chaîne sur nos marchés et tentons de manière active de gérer les risques au sein de la chaîne d'approvisionnement", a réagi le CEO Jim Umpleby, cité dans un communiqué du groupe.

La hausse du segment de la construction a été surtout portée par la région Asie/Pacifique (+72% de chiffre d'affaires) qui a aussi profité d'un taux de change favorable sur la monnaie chinoise, et par l'Amérique Latine (+48%), lestée de son côté par des changes défavorables.

Aux Etats-Unis l'activité y est demeurée stable (+2%).

Caterpillar est considéré comme un baromètre de la santé de l'économie mondiale puisque ses engins, matériels, équipements et services sont utilisés dans de nombreux secteurs d'activité dépendant de la conjoncture.

Le groupe avait été touché de plein fouet par la pandémie de Covid-19 et la contraction de l'économie mondiale en 2020, en ayant vu son bénéfice annuel plonger de plus de 50%.

Le titre Caterpillar prenait près de 2% jeudi dans les échanges précédant l'ouverture de la Bourse de New York.

La division énergie et transports du groupe a de son côté connu une croissance plus modeste de 4%, en progression dans l'ensemble des régions sauf en Asie-Pacifique.

Au sein de cette division, les activités destinées à la production d'énergie et celles pour le secteur pétrole et gaz ont vu leurs ventes progresser de respectivement 13% et 6%.

Globalement, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 11,9 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 12% sur un an et supérieur aux anticipations des analystes de 11,09 milliards.

Le bénéfice opérationnel est quand à lui en hausse de 29% à 1,8 milliard de dollars.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, la référence à Wall Street, le bénéfice de Caterpillar a été de 2,87 dollars, bien supérieur aux anticipations de 1,94 dollar.