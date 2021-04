L'arrivée en Belgique des hard seltzers inquiète le secteur de la prévention

Très populaires depuis quelques années aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, les hard seltzers arrivent sur le Vieux Continent. Le groupe brassicole AB InBev va en effet introduire ces boissons pétillantes aromatisées et faiblement alcoolisées dans quatre pays européens dont la Belgique. Le centre flamand d'expertise pour l'alcool et autres drogues (VAD) s'inquiète de l'arrivée d'une boisson alcoolisée, facile à boire.