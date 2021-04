Une action syndicale visera les dépôts de Lidl vendredi (2)

Ce problème a cependant toujours été là et la crise du coronavirus l'a renforcé, dénonce en substance le responsable syndical de l'ACV Puls, Wouter Parmentier. D'une part, les gens vont plus souvent au supermarché, et d'autre part, de nombreuses règles ont été ajoutées, par exemple en ce qui concerne les masques buccaux ou le maintien d'une distance de sécurité.

Le personnel est fatigué et se sent abandonné, poursuit le syndicat qui veut donc bloquer l'accès aux dépôts ce vendredi, afin de perturber l'approvisionnement des magasins et, in fine, soulager quelque peu les travailleurs en magasins.