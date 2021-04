Le registre des comptes bancaires est beaucoup plus souvent consulté (PRESS)

Depuis l'été dernier, un plus grand nombre de parties ont accès au point central de notification (CAP), qui reprend les noms et les numéros de tous les comptes bancaires détenus par les Belges. Outre le service public fédéral Finances, le SPF Justice, les huissiers et les notaires y ont également accès.

Ce sont principalement ces derniers qui ont fait usage de cette possibilité. Au cours des trois premiers mois de l'année, 20.272 consultations ont été effectuées dans le cadre de déclarations de succession, selon les chiffres de la Banque nationale.