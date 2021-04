Nestlé rachète les marques phares de The Bountiful Company pour 5,75 milliards USD

"Les vitamines et les compléments sont un pilier de nos activités et ont contribué de manière significative à l'accélération de notre croissance", a déclaré Greg Behar, le directeur général de la branche de santé nutritionnelle de Nestlé, cité dans le communiqué.

Le rachat des grandes marques de ce fabricant américain de vitamines et compléments alimentaires va lui permettre d'élargir à nouveau son portefeuille dans ses activités nutritionnelles et de santé, a indiqué le groupe suisse dans un communiqué.

La transaction ne concerne pas toutes les activités de l'entreprise américaine. Elle englobe les marques "à fort potentiel de croissance", a précisé Nestlé Nature's Bounty, Solgar, Osteo Bi-Flex et Puritan's Pride ainsi que les activités de commercialisation de marques privées de la société aux États-Unis.

Sont en revanche exclus de l'accord les produits de "qui ne complètent pas" le portefeuille de Nestlé dans la santé nutritionnelle, tels que les produits pour le sport et la nutrition active sous les marques Pure Protein, Body Fortress et MET-Rx, ainsi que la marque Dr.Organic et l'activité canadienne de vente de produits sans ordonnance, a détaillé le groupe suisse.