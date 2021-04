Espagne: le PIB s'est contracté de 0,5% au premier trimestre

Si le PIB a reculé de 0,5% par rapport au trimestre précédent, la chute sur un an est bien plus intense (-4,3% par rapport au 1T2020).

L'économie espagnole a souffert en janvier et février des nouvelles restrictions imposées pour lutter contre la troisième vague, en particulier dans le tourisme et l'hôtellerie, et a également été affectée par la tempête de neige Filomena, qui a paralysé Madrid et une grande partie du pays pendant dix jours début janvier.