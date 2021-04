Coronavirus - TUI fly reprend ses activités au départ de l'aéroport de Liège

Après plus de cinq mois d'interruption, la compagnie aérienne TUI fly reprend ses activités à l'aéroport de Liège. Elle reliera la Cité Ardente à deux destinations espagnoles (Alicante et Malaga) à partir du 3 mai et à une destination turque (Kayseri) à partir du 7 mai, indique vendredi TUI fly.