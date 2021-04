Eni revient dans le vert au premier trimestre grâce à la remontée du pétrole

Le groupe italien a également annoncé son intention de fusionner ses branches énergies renouvelables et ventes de gaz et électricité au détail.

Parmi les options à l'étude pour cette future entité figurent une cotation en Bourse et une cession ou l'échange d'une participation minoritaire, a précisé le conseil d'administration dans un communiqué.

L'objectif de la nouvelle société sera de développer une capacité de production d'énergie renouvelable de plus de 5 gigawatts d'ici 2025.

Le bénéfice net ajusté d'Eni- un indicateur scruté de près par les marchés car il exclut des éléments exceptionnels - a pour sa part presque quintuplé au premier trimestre, à 270 millions d'euros.

Eni prévoit désormais une génération de trésorerie de plus de 3 milliards d'euros en 2021, en se basant sur un scénario de cours de Brent à 60 dollars le baril.

Au premier trimestre, Eni a bénéficié comme l'ensemble du secteur du rebond sensible des prix pétroliers après leur effondrement l'an dernier à cause de la pandémie qui a freiné l'activité économique et mis à l'arrêt certains secteurs comme le transport aérien.

Depuis, le marché du pétrole a repris de la vigueur : les cours du Brent de la mer du Nord ont atteint en moyenne 61,1 dollars au cours du trimestre, contre 50,1 dollars un an auparavant et 44,2 dollars au quatrième trimestre de 2020.

Les concurrents d'Eni, Royal Dutch Shell, le britannique BP, le français Total ou encore l'espagnol Repsol ont également publié de leur côté de confortables bénéfices pour le premier trimestre.

La production d'hydrocarbures d'Eni s'est élevée à 1,70 million de barils par jour (mbj) au premier trimestre, un résultat conforme aux attentes des analystes.

Le chiffre d'affaires du géant italien a progressé de 4% à 14,49 milliards d'euros, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 13,62 milliards d'euros.

A l'instar des majors pétrolières, le groupe italien avait essuyé une perte nette abyssale de 8,56 milliards d'euros en 2020, sous l'effet du plongeon des cours du pétrole et du gaz engendré par la crise sanitaire.

Le groupe se montre prudent pour cette année, estimant que "le rééquilibrage du marché mondial du pétrole et la reprise de la consommation de carburant en 2021 sont soumis à un risque continu lié à l'impact de la pandémie de Covid-19 sur un certain nombre de grandes économies mondiales".