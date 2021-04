Accord interprofessionnel 2021-2022 - Le dossier des salaires définitivement transmis au gouvernement

Il s'agit d'une simple formalité car les syndicats et les organisations patronales avaient déjà constaté l'échec des négociations jeudi et en avaient averti le gouvernement.

Dans leur lettre, les partenaires sociaux l'ont donc confirmé et indiquent également qu'ils continueront à discuter d'autres dossiers, notamment de prépension ou d'emplois de fin de carrière.

Le fossé était trop important entre syndicats et employeurs concernant les salaires et des conditions de travail dans le secteur privé. Le front commun syndical estime la marge salariale maximale, hors index, de 0,4% insuffisante et considèrent que des hausses plus substantielles sont possibles dans certains secteurs, surtout ceux qui ont bien résisté à la crise du coronavirus. Pour le patronat, la crise actuelle liée à la pandémie constitue la pire crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale. Il estime donc qu'il faut donc être réaliste.