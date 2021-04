Bourse de Bruxelles - La semaine s'est terminée dans le rouge

Seize de ses éléments étaient en baisse emmenés par Aperam (43,09) qui perdait 2,05 pc devant Aedifica (101,60) et WDP (29,32), en baisse de 1,84 et 1,61 pc, Cofinimmo (127,50) cédant 0,93 pc. KBC (64,62) et Ageas (50,36) reculaient de 0,86 et 0,98 pc, AB InBev (58,83) reperdant 0,71 pc. Solvay (105,80) et UCB (77,06) étaient négatives de 0,94 et 0,18 pc alors que arGEN-X (240,40) et Galapagos (64,89) remontaient de 0,88 et 0,20 pc. Proximus (17,73) cédait 0,81 pc après résultats alors que Telenet (35,62) gagnait 2,53 pc, Orange Belgium (21,95) et Bpost (8,85) étant par ailleurs en baisse de 0,23 et 0,79 pc. Umicore (50,56) et Melexis (90,60) valaient 0,55 et 0,44 pc de moins que jeudi, Sofina (316,20) et Ackermans (133,00) reperdant 1,19 et 1,26 pc.

Hors BEL 20, Barco (21,18) et Ontex (10,85) étaient en hausse de 2,1 et 1 pc, Kinepolis (45,16) et D'Ieteren (90,35) reculant par contre de 1,6 et 1,8 pc tandis que Econocom (3,33) et EVS (17,60) perdaient 4,7 et 2,2 pc. Deceuninck (2,81) et Recticel (12,70) étaient également négatives de 2,8 et 2 pc, Xior (46,45) chutant de 3,2 pc. Celyad (5,39) plongeait enfin de 6,1 pc, Biocartis (4,28) et IBA (17,08) reculant de 2,7 et 2,2 pc.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,2078 USD, contre 1,2097 dans la matinée et 1,2109 la veille. L'once d'or gagnait 2,35 dollars à 1.771,45 dollars et le lingot se négociait autour de 47.185 euros, en progrès de 185 euros.