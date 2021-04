Plan de relance de l'UE - La FEB salue un pas un avant mais demande un élargissement de l'effort d'investissement

Elle souligne cependant qu'une majorité des 140 projets mis en avant par le secteur privé n'a pas été retenue, notamment en raison des règles de la politique de concurrence européenne. Elle demande donc que "tout soit fait" pour soutenir ces projets d'investissement, contributeurs aux objectifs du Green Deal, notamment avec des prêts via la "Recovery and Resilience Facility" (RRF) ou le Fonds de transformation.

La FEB réclame par ailleurs davantage d'attention et de soutien aux possibilités pour le secteur financier belge de soutenir les efforts d'investissement. Elle évoque la possibilité d'élargir les opportunités Partenariats Public-Privé (PPP) et de lancer des fonds d'investissements en infrastructure ouverts aux acteurs du secteur financier belge.

"Le PRR (Plan national pour la reprise et la résilience) est une bonne première étape vers la relance, mais il est à présent crucial qu'il soit accompagné d'un soutien plus large à l'investissement pour renforcer nos infrastructures et réussir la transition vers une économie plus verte et plus digitale", considère l'organisation.