EpiCURA a développé un centre pour l'évaluation des pathologies des personnes âgées

Le groupe hospitalier EpiCURA a annoncé lundi le développement d'un "Cépage", Centre d'Evaluation et de Diagnostic des Pathologies des personnes âgées de plus de 75 ans adressées par leur médecin traitant, par une maison de repos ou de repos et de soins.