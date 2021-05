Un exercice 2020 "honorable" pour Crelan

"La combinaison de la disponibilité locale dans les agences et du contact proactif de nos collaborateurs en agence a été appréciée par nos clients et a conduit à des chiffres records dans tous les domaines: épargne, placements, crédits et assurances, commente Philippe Voisin, CEO de Crelan. "L'accord de distribution que nous avons récemment conclu avec AXA Belgium pour la vente d'assurances non-vie a connu un très bon démarrage au premier trimestre 2021", poursuit-il.

Au niveau du groupe, les dépôts de la clientèle ont augmenté de 1,47 milliard d'euros, si bien qu'à la fin de 2020, le portefeuille s'élevait à 20,74 milliards d'euros (+7,6%).