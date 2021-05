Feu vert européen à l'acquisition d'Essent par Luminus

Gardienne de la concurrence, la Commission devait vérifier si cette concentration du marché belge des fournisseurs de gaz et d'électricité était conforme à cet égard.

Essent Belgium, filiale de l'Allemand E.ON, est un fournisseur au détail à des petits clients industriels et commerciaux ainsi qu'à des clients résidentiels, tandis que Luminus est non seulement fournisseur, mais aussi producteur d'électricité et distributeur de gaz.

La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence en raison des parts de marché modérées des entreprises pour la fourniture au détail de gaz et d'électricité aux petits clients industriels et commerciaux et aux clients résidentiels en Belgique, de l'augmentation limitée des parts de marché de la nouvelle entité et de la présence d'autres acteurs importants sur les marchés.