Bourse de Bruxelles - A la traine le BEL 20 termine de justesse dans le vert

Après un passage à vide lundi en fin de matinée, le BEL 20 et ses voisins européens repartaient à la hausse avant de recevoir le soutien de l'ouverture positive de Wall Street. Notre indice de référence terminait de justesse dans le vert mais, toujours à la traine, avec un gain de 0,07 pc à 4.017,06 points. Il restait freiné par les détachements de coupons intervenus en Telenet et Umicore, Telenet (34,60) reculant ainsi de 2,86 pc pour un gain de 1,05 pc compte tenu du coupon, Umicore (50,54) baissant de même de 0,04 pc pour une avance de 0,96 pc. Proximus (17,72) ne cédait plus que 0,06 pc tandis que Orange Belgium (22,00) et Bpost (9,00) s'appréciaient par ailleurs de 0,23 et 1,75 pc. AB InBev (59,16) avait viré de 0,56 pc à la hausse tandis que KBC (64,56) et Ageas (50,28) cédaient 0,09 et 0,16 pc. Solvay (106,95) gagnait finalement 1,09 pc alors que UCB (77,02) reculait de 0,05 pc, arGEN-X (236,10) et Galapagos (64,55) de 1,79 et 0,52 pc. GBL (91,76) et Sofina (318,60) valaient 0,86 et 0,76 pc de plus que vendredi, Aperam (43,40) et Elia (90,35) gagnant 0,72 et 0,39 pc alors que Melexis (89,35) perdait 1,38 pc. WDP (29,62) et Aedifica (102,70) s'appréciaient de 1,02 et 1,08 pc, Cofinimmo (128,60) de 0,86 pc.