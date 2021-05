La taxe Biden pourrait rapporter 7 milliards d'euros à la Belgique (ONG) (PRESS)

Nombreuses sont les tendances food qui émergent un peu partout. Et cette fois, en voilà une qui risque de plaire à pas mal de monde : des bûches au massepain enrobées de chocolat. Les sucreries sont la nouveauté de l'entreprise Massepain Sleeubus qui dévoile sa nouvelle marque Louis D'Anvers et on parie qu'elles vont vous faire fondre !