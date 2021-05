La moitié des Belges pensent trouver plus facilement un travail une fois vaccinés

Au niveau mondial, cette proportion atteint 56%. Par ailleurs, trois quarts des quelque 27.000 travailleurs interrogés dans 34 pays dans le monde se disent prêts à se faire vacciner si leur employeur l'exige. En Amérique, en Asie et en Asie-Pacifique, ce sont même plus de 80% des sondés qui sont prêts à se voir administrer un vaccin pour conserver leur travail.

En Belgique, 72% des répondants ont montré cette volonté. Toutefois, dans le Plat pays, l'employeur ne peut exiger de son travailleur qu'il se fasse vacciner, et l'employé ne peut non plus exiger une vaccination de la part de son employeur, relève Pascal Meyns, safety manager chez Randstad.