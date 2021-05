Umicore et BASF signent un accord portant sur des brevets

Cet accord couvre un large assortiment de matériaux pour cathodes ainsi que leurs précurseurs, utilisés notamment dans la fabrication des batteries pour véhicules électriques.

Grâce à ce partenariat, les deux entreprises pourront "combiner une gamme plus vaste de technologies brevetées en lien avec des éléments tels que la composition chimique, la morphologie de la poudre et la stabilité chimique", précisent BASF et Umicore.