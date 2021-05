Le redémarrage des salons est crucial pour le business (Febelux)

"Pour de nombreuses entreprises, les salons sont le moyen le plus efficace d'échanger des idées avec un nombre important de clients (potentiels) de manière très ciblée et dans un court laps de temps", explique Febelux. "Dans les foires commerciales, il ne s'agit pas seulement de présenter des produits existants ou nouveaux, il s'agit surtout de faire des affaires".

D'après Febelux, les entreprises qui utilisent une bonne communication autour des salons réalisent 20% et plus de leur chiffre d'affaires annuel grâce à leur(s) participation(s) aux salons. Il y a aussi des dizaines d'indépendants, de constructeurs de stands, de traiteurs, de décorateurs, et d'éditeurs qui dépendent de ces événements. Salons et congrès sont un important multiplicateur local. Pour chaque euro investi, sept sont dépensés dans l'économie locale (restauration, taxis, etc.).