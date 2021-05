Le géant pétrolier Saudi Aramco profite du rebond des cours du pétrole

Le groupe saoudien a expliqué ce bond par "un marché du pétrole plus solide et par des marges supérieures dans le raffinage et la chimie, éléments qui ont compensé en partie une production inférieure".

Les cours du pétrole ont progressé ces derniers mois grâce à l'allègement par de plus en plus de pays des restrictions anticoronavirus et à la multiplication des campagnes de vaccination, qui ont entraîné une relance de l'activité et de l'économie dans le monde.