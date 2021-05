Les droits d'émission de CO2 dépassent les 50 euros pour la première fois

Les droits d'émission pour une tonne de CO2 mis en place en Europe dépassent les 50 euros pour la première fois. Le prix a augmenté de 1,3% mardi et atteint 50,05 euros. Les entreprises ne disposent que d'un nombre limité de droits d'émission et doivent en acheter davantage si elles émettent plus de CO2 pendant la production.