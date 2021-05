Les exportations wallonnes ont limité la casse en 2020

Le montant des exportations wallonnes a atteint 47,3 milliards d'euros l'an dernier, en baisse de 5,3% par rapport à 2019. C'est toutefois mieux que la chute de 13 à 18% crainte dans un premier temps et que lors de la crise financière. Les ventes wallonnes avaient plongé en 2009 de 15%, a rappelé M. Borsus.

Ces résultats doivent également être nuancés positivement si on les compare avec ceux d'autres pays et régions: les exportations de la zone euro ont diminué de 9% en 2020, celles de la Flandre de 5,6%, celles de l'Allemagne de 9,3% et celles de la France de 15,9%.