Les exportations wallonnes ont limité la casse en 2020, grâce au secteur pharma

Les exportations des entreprises wallonnes ont reculé en 2020, sous le coup de la pandémie, mais se sont finalement mieux comportées qu'attendu, grâce notamment au secteur pharmaceutique, selon des chiffres présentés mardi par le ministre wallon de l'Économie et du Commerce extérieur, Willy Borsus, et l'Awex.

Le montant des exportations wallonnes a atteint 47,3 milliards d'euros l'an dernier, en baisse de 5,3% par rapport à 2019. C'est toutefois mieux que la chute de 13 à 18% crainte dans un premier temps et que lors de la crise financière. Les ventes wallonnes avaient plongé en 2009 de 15%, a rappelé M. Borsus. Ces résultats doivent également être nuancés positivement si on les compare avec ceux d'autres pays et régions: les exportations de la zone euro ont diminué de 9% en 2020, celles de la Flandre de 5,6%, celles de l'Allemagne de 9,3% et celles de la France de 15,9%.

"La Wallonie a limité les dégâts, a résisté, bien sûr avec des différences d'entreprise à entreprise et de secteur à secteur, mais je tiens à souligner la résilience, la capacité d'adaptation de nos entreprises", a déclaré le ministre wallon, rappelant l'importance du commerce international et des investissements étrangers pour l'économie du sud du pays. En Belgique, environ 30% de l'emploi sont en effet directement ou indirectement liés aux exportations.

Deux secteurs ont permis aux exportations wallonnes de résister en 2020. Celui des produits pharmaceutiques (+2,4%), qui progresse dans le contexte de la crise sanitaire. Étonnamment, ce ne sont pas les ventes de vaccins à l'étranger (-5,8%) mais celles de médicaments (+17,6%) qui ont tiré leur épingle du jeu. Le secteur du matériel de transport (+28,2%), porté par des ventes importantes de boîtes de vitesse pour l'automobile, s'est lui aussi illustré. Il est d'ailleurs passé en un an de la sixième à la quatrième place des principaux secteurs d'exportation du sud du pays. Les produits pharmaceutiques, qui pèsent plus d'un tiers du total, occupent toujours la première place, devant les métaux et ouvrages en métaux, et les machines et équipements électriques et électroniques.