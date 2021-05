La Ville de Mons se mettra en mode gastronome en septembre à l'occasion du "Festifood"

Mons sera, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire et des éventuelles restrictions en vigueur, au centre de la gastronomie wallonne et régionale, les 10, 11 et 12 septembre, à l'occasion du premier « Festifood » qui sera organisé dans divers endroits de la ville. Le projet est le fruit d'une collaboration entre la Région wallonne, la province de Hainaut, la Ville de Mons, l'ASBL "Mangeons wallon" et le Guide Michelin.