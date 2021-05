Climat: Avec son plan de relance, la Belgique figure parmi les meilleurs élèves européens

Les chercheurs de Solvay (ULB) en collaboration avec l'institut Wuppertal, spécialisé dans les questions environnementales, ont cherché à déterminer si le plan de relance, adressé à la Commission européenne vendredi, allait contribuer à réduire les émissions de la Belgique (qui doivent baisser de 35 à 40% d'ici 2030).

"La Belgique figure parmi les meilleurs élèves européens", expliquent Marek Hudon et Sandrine Meyer, professeurs à la Solvay Brussels School, qui ont supervisé l'analyse établissant un comparatif avec dix autres pays européens. L'analyse a classé les projets soumis à la Commission européenne en six catégories : "très positif", "positif", "probablement sans effet climatique", "effet climatique mais dont la direction n'est pas encore évaluable", "négatif" et "très négatif".