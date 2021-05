Un chiffre d'affaires en baisse mais des signes de reprise pour Solvay

Cette troisième hausse séquentielle consécutive reflète l'amélioration des conditions de marché dans la plupart des activités, particulièrement dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique, de la chimie minière et du bâtiment, détaille Solvay. Les activités ont progressé sur l'ensemble des grandes zones géographiques et notamment en Chine, avec des ventes en hausse de 30% sur un an.

Le groupe souligne entre autres une forte demande dans le secteur automobile et la reprise dans le secteur minier.