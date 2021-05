Nouvel actionnariat et plan stratégique à quatre ans pour la fonderie MKB à Sclessin

Ce financement, réparti sur une recapitalisation de l'entreprise pour 12,8 millions d'euros (pour maîtriser l'endettement et renforcer la structure bilantaire) et sur de nouveaux crédits d'investissements pour 6,2 millions d'euros, repose sur certains actionnaires déjà présents au capital depuis 2015, comme la Région wallonne, ainsi que sur plusieurs nouveaux partenaires, dont la Sogepa et des acteurs privés.

Dans le monde, on recense environ 400 laminoirs, dont 60 recourent à des cylindres de travail réalisés par MKB. L'entreprise en produit annuellement 600, qu'elle fournit à plus de 100 sidérurgistes différents, et plus de 60% de ce volume est exporté en dehors de l'Europe, dans 23 pays, dont les principaux sont l'Inde, les États-Unis, le Brésil, Taïwan ou encore l'Afrique du Sud.