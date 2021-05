Plus de 10.700 agents immobiliers en Belgique, un record

La plupart des agents immobiliers proviennent de la région de Bruxelles-Capitale (1.934), de Flandre occidentale (1.604) et de Flandre orientale (1.454). Sur l'ensemble des agents enregistrés à l'IPI, 32% sont des femmes, un pourcentage en constante évolution, souligne l'institut.

Parallèlement à cet attrait croissant pour le métier et au risque de saturation du marché, les pratiques évoluent. "Si auparavant l'agent immobilier s'occupait de tâches très diversifiées, aujourd'hui et à l'avenir il devra se spécialiser davantage, en exploitant des niches de marché telles que l'immobilier de luxe ou l'immobilier estudiantin", explique le président de l'IPI, Nicolas Watillon. "Et si le nombre de courtiers est en croissance constante, le métier de syndic reste, lui, clairement à la traîne malgré une évolution favorable de la copropriété qui offre une véritable garantie d'emploi", ajoute-t-il.