Coronavirus - Les pisciculteurs wallons durement touchés par la crise

Pour les producteurs de salmonidés, la fermeture de l'horeca a entrainé des pertes variables: le déconfinement de l'été 2020 avait été très bon pour compenser les premières pertes, mais la saison haute en Ardenne pour l'automne-hiver a été catastrophique au niveau de la restauration. "Depuis octobre 2020, le chiffre d'affaires perdu par ces producteurs est estimé à plus de 35%", souligne le Collège des producteurs.

Il en va de même pour les producteurs de vifs de pêche, qui fournissent des poissons vivants à destination des amateurs de pêche 'au vif', une activité de plus en plus importante en France, principal client des producteurs wallons. Avec la fermeture des magasins d'articles de pêche en 2020, les producteurs actifs dans ce segment ont essuyé plus de 35% de pertes.