Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 tente de repasser au-dessus des 4.000 points

Vers onze heures, il regagnait 1 pc à 3.995 points avec 15 de ses éléments en hausse emmenés par KBC (66,00) qui rebondissait de 3,1 pc à l'instar de Solvay (109,30) après des résultats supérieurs aux attentes. Aperam (43,72) et Umicore (50,18) suivaient avec des regains de 2,2 et 1,8 pc, Melexis (86,30) et Sofina (316,80) progressant de 1 et 1,3 pc, GBL (89,28) de 1,1 pc. AB InBev (58,91) et Ageas (50,30) étaient positives de 0,3 et 0,9 pc, Colruyt (49,29) et Elia (89,75) s'appréciant de 0,2 et 0,4 pc. Proximus (17,46) et Telenet (33,78) cédaient par contre 2 et 0,6 pc, Orange Belgium (21,85) étant par ailleurs stationnaire et Bpost (8,90) en hausse de 0,5 pc. UCB (76,56) remontait de 0,4 pc, arGEN-X (226,00) et Galapagos (64,26) de 0,1 et 0,4 pc.

Hors indice, Befimmo (35,40) reculait de 1,1 pc pour un gain de 0,4 pc compte tenu de son détachement de coupon. KBC Ancora (37,14) et Solvac (123,00) se distinguaient par des bonds de 3,4 et 4,2 pc, D'Ieteren (90,80) progressant de 2,1 pc en compagnie de Greenyard (8,79) et Kinepolis (44,90), positives de 2,2 et 2 pc. Shurgard (39,60) s'appréciait de 2 pc tandis que Quest For Growth (7,74) et Ekopak (17,90) regagnaient 1,8 et 1,7 pc. Asit (0,46) récupérait 3,6 pc, Celyad (5,28) et IBA (17,00) remontant de même de 2,1 pc chacune.

L'euro s'inscrivait à 1,1991 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,2022 USD la veille vers 16H30. L'once d'or reculait de 17,15 dollars à 1.775,45 dollars et le lingot se négociait autour de 47.630 euros, en recul de 340 euros.