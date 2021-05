Un nouveau train de nuit vers Varsovie

Deux particuliers néerlandais avaient annoncé le mois dernier vouloir créer une liaison ferroviaire de nuit pour relier Bruxelles et Prague en passant par Amsterdam, Berlin et Dresde, à partir du printemps 2022. Leur initiative, European Sleeper, s'allie pour cela à l'entreprise privée de trains et bus tchèque RegioJet, qui exploite déjà des trains de jour et de nuit en Europe de l'Est.

Avec Varsovie, une deuxième destination a été ajoutée au projet, selon une notification au régulateur ferroviaire belge. Le train se scinderait à Berlin et certains wagons continueraient vers la capitale polonaise au lieu de Prague.