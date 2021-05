La FIFA choisit un fournisseur allemand pour le suivi des joueurs sur le terrain

L'expertise de la société munichoise doit faire progresser "la manière dont les clubs et les joueurs peuvent recevoir des informations de haut niveau sur leur santé et leur développement et changer la manière dont les supporters du monde entier peuvent appréhender ce sport", affirment les deux parties dans un communiqué.

Kinexon revendique avoir déjà travaillé avec plus de 400 clubs, ligues et événements dans le monde afin "d'améliorer les performances des joueurs et des équipes, de réduire les blessures, d'accélérer la reprise des matchs et de donner aux supporters des informations auparavant inaccessibles pour leur permettre de mieux comprendre et profiter du jeu".