General Motors confirme ses prévisions pour 2021 malgré la pénurie de puces

Le constructeur donne notamment la priorité aux véhicules les plus demandés. Et "même si nous faisons face à des suspensions de production au deuxième trimestre, nous nous attendons à un premier semestre solide" en termes de bénéfice opérationnel, a indiqué Mme Barra.

"Au vu de ce que nous savons aujourd'hui, les résultats devraient ressortir dans le haut de cette fourchette", a souligné Mme Barra.

Le groupe s'attend par ailleurs à un bénéfice net compris entre 6,8 et 7,6 milliards de dollars, et à un bénéfice ajusté par action et hors éléments exceptionnels compris entre 4,50 et 5,25 dollars. Les analystes s'attendent en moyenne à 5,24 dollars.

Au premier trimestre, le groupe américain a dégagé un bénéfice net de 3 milliards de dollars, contre 294 millions un an plus tôt sur la même période.

Ajusté par action et hors éléments exceptionnels, la référence à Wall Street, le bénéfice a largement dépassé les attentes des analystes en s'affichant à 2,25 dollars, contre 1,04 dollar prévu.

Son chiffre d'affaires est ressorti quasi stable, à 32,5 milliards de dollars.

L'action du groupe prenait 1,2% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la séance à Wall Street.

Son concurrent aux Etats-Unis Ford avait prévenu la semaine dernière que la pénurie de semi-conducteurs affectait ses usines plus sévèrement que prévu, divisant par deux sa production prévue au deuxième trimestre.

Le groupe automobile Stellantis, issu de la récente fusion de Peugeot-Citroën et de Fiat-Chrysler, a de son côté indiqué mercredi que cette même pénurie l'avait empêché de produire 190.000 véhicules au premier trimestre, sans toutefois encore freiner ses ventes.