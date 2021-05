Coronavirus - TUI constate une augmentation de la demande de voyages pour l'Ascension et la Pentecôte

TUI avait annulé des voyages vers un certain nombre de destinations et ce, jusque fin du mois de mai. Cependant, le tour opérateur se demande s'il ne pourrait pas reprendre ses activités plus tôt.

La société affirme avoir enregistré pour le mois de mai de nombreuses réservations vers les pays où les zones rouges ne s'appliquent pas depuis un certain temps (comme Majorque ou Ibiza). "Nous mettons des vols supplémentaires, car la demande dépasse l'offre fortement réduite", confirme Demeyere.