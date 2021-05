Médiation de l'énergie: une plainte sur trois concerne Essent ou Mega

En chiffres absolus, c'est Engie Electrabel qui concentre le plus grand nombre de plaintes, avec 1.392. Cela équivaut à un quart de l'ensemble des réclamations contre les fournisseurs d'énergie, à mettre en perspective avec les 40% de part de marché que représentait l'entreprise fin 2019.

En tenant compte des parts de marché, les plaintes les plus fréquentes concernent Essent et Mega. Plus d'une réclamation sur cinq visait Essent l'an dernier (21,9%), pour 5,7% des parts de marché. Mega a pour sa part reçu 11% des plaintes, alors que ses parts de marché s'élèvent à 4,11%.