Audrey Hanard proposée présidente du CA de Bpost

Audrey Hanard est "associate partner" pour le cabinet Dalberg Global Advisors, présidente du réseau Be education, ancienne présidente du think tank Groupe de Vendredi et ancienne manager chez Telos Impact, précise bpost.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se déroulera le 12 mai prochain.

"Ces nouveaux administrateurs, dotés d'une expertise internationale et d'une expérience managériale diversifiée, contribueront au renforcement de la gouvernance de bpost et au soutien de l'exécution de la stratégie et la transformation de bpost, tout en créant de la valeur pour les actionnaires et la société", ajoute l'entreprise postale.