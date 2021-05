Ligue des champions: pas de finale pour le Real Madrid d’Hazard et Courtois, battu par Chelsea (vidéo)

Même à l’autre bout du fil, le sourire et la bonne humeur communicative sont toujours bien perceptibles dans la voix de David Henen, qui a choisi de rejoindre Grenoble et la Ligue 2 début octobre. À 25 ans, le natif de Libramont-Chevigny espère y donner un nouvel élan à sa carrière alors que, s’il assure n’avoir « aucune rancœur » suite à son aventure carolo, il évoque toutefois un passage au Mambourg difficile, entre déception et incompréhension, lorsqu’il était sous les ordres de Karim Belhocine.