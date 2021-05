Carlos Brito quitte ses fonctions de CEO d'AB Inbev après 15 ans

Michel Doukeris est le président de la zone Amérique du Nord d'AB InBev. Selon l'entreprise, le futur CEO a les caractéristiques pour accélérer la transformation d'AB InBev. Il a déjà occupé des postes de direction clés au Brésil, en Chine et aux États-Unis au sein du géant brassicole. Il a également été président de la zone Asie-Pacifique.

"Nous sommes reconnaissants envers Brito pour sa formidable contribution et son leadership", indique Martin Barrington, président du conseil d'administration d'AB InBev. "Parmi ses nombreuses réalisations, Brito a été l'architecte qui a dirigé et construit AB InBev pour en faire le leader mondial de la bière et une entreprise globale de premier plan dans le domaine des biens de consommation emballés, en intégrant de main de maître les nombreuses entreprises qui composent AB InBev aujourd'hui."

Un nouveau dirigeant pour la zone Amérique du Nord sera par ailleurs annoncé avant le 1er juillet 2021.